Останки более 800 найденных под Перекопом солдат принадлежат армии Долгорукова

Эксперты Центрального музея Тавриды установили причину и принадлежность массового захоронения русских солдат и офицеров 18 века, которое было обнаружено неподалеку от Турецкого вала на северо-западе Крыма.

Это были военнослужащие армии князя Василия Долгорукова, занявшего полуостров в 1771 году, сообщил ТАСС генеральный директор музея Андрей Мальгин.

Останки 861 военного были обнаружены случайно поисковым отрядом «Память Перекопа» осенью 2017 года. Среди находок — монеты, пули, шпага, остатки обмундирования, трубки, кольца, пуговицы, деревянная шкатулка. За консультацией поисковики обратились к специалистам в Центральный музей Тавриды. Экспертиза продолжалась почти два года.

«Мы сейчас готовим большое экспертное заключение по датировке. Предварительно можно говорить, что это санитарные захоронения русской армии Долгорукова, потому что там есть датирующий материал. Пуговицы, которые появились в 60-е годы 18 века, монеты», — отметил А.Мальгин.

По его словам, это первое массовое захоронение русских воинов того периода, обнаруженное в Крыму. Эксперты предполагают, что они, скорее всего, умерли от инфекционных болезней, в частности от чумы, потому что боевые потери армии Долгорукова были небольшими — около 150-180 человек.

«В этом захоронении хоронили умерших от инфекций. В это время как раз эпидемия чумы по северной Турции и по Крыму пронеслась. То есть большинство умерли от инфекционных болезней в период с июня 1771-го по 1774 год, с выходом армии Долгорукова из Крыма после заключения Кючук-Кайнарджийского мира», — отметил собеседник агентства.

Как сообщил руководитель поискового отряда Дмитрий Косякин, в настоящее время останки хранятся в специализированном помещении. Их готовят к перезахоронению у Турецкого вала в мае – июне 2021 года к 250-летию похода Долгорукова в Крым.

Справка

Русско-турецкая война (1768-1774 гг.) велась Россией с Османской империей за выход к Черному морю. В июне 1771 года 2-я русская армия под командованием Долгорукова взяла Перекопскую крепость, которую оборонял гарнизон татар и турок. За 16 дней Крым был полностью занят русскими войсками. По итогам войны в состав Российской империи вошли крымские крепости Керчь и Еникале.