Медпункт на пляже не нужен

В правительстве Севастополя решили, что медпункты на пляжах не нужны. Решено обойтись оборудованными помещениями для оказания первой медицинской помощи при постоянном дежурстве там медперсонала.

Такие изменения внесены в постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Севастополе».

— В соответствии с рекомендациями в Федеральном законе 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления на пляжах» должны быть оборудованы помещения для оказания первой помощи и постоянное дежурство персонала. В предыдущей версии постановления был указан медицинский пункт, что не соответствует требованиям и является подразделением медицинской службы, предназначенным для оказания амбулаторной стационарной медицинской помощи, — пояснил вносимые изменения и.о.директора Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

По его информации, Андреевским, Балаклавским МО проведены конкурсные процедуры на право заключения договоров в области благоустройства пляжей «Андреевка», «Городской», «Мраморный», «Вязовая роща», «Звездный берег» и «Орловка-1». Также утвержден перечень юридических лиц, являющихся ответственными за их содержание и эксплуатацию.

Согласно постановлению правительства Севастополя №605-ПП от 17.09.2018 в городе 25 пляжей, организованных на основании договора о благоустройстве пляжа, и еще 12, организованных на основании иных правоустанавливающих документов.

Первый список включает пляжи «Андреевка», «Орловка-1», «Нахимовец», «Любимовка-1», «Любимовка-2», в Учкуевке, Ушаковой балке, на мысе Хрустальный, «Солнечный», «Песочный», в парке Победы, «Омега», «Солдатский-1», «Солдатский-2», «Яшмовый», «Васили», «Городской», «Серебряный», «Золотой», «Дельфин», «Альбатрос», «Мраморный», «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща».

Во второй перечень внесены пляжи БО «Батилиман», БО «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», ДОЛ «Радость», ФГБУ «База отдыха «Севастополь», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», «Аквамарин», СОЛ «Горизонт», «Таврида», ДОЛ «Чайка», «Песочная бухта», «База отдыха подводников КЧФ».