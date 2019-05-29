Льготы у ветерана правительство Севастополя отобрало незаконно

В Севастопольский городской суд обратился инвалид войны, которому Департамент труда и социальной защиты населения отказал в предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг с учетом совместно проживающих членов семьи. Отказ мотивирован постановлением правительства Севастополя от 22.01.2015 N28-ПП, которым предусмотрено предоставление льгот только для несовершеннолетних детей, проживающих с ветераном.

Суд пришел к выводу, что такое ограничение противоречит федеральному законодательству, а именно Жилищному кодексу РФ и ФЗ «О ветеранах». В последнем закреплена компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50% для инвалидов войны и совместно проживающих с ним членов семей. Указания на возраст детей закон не содержит.

Суд также указал, что органы государственной власти субъекта РФ не могут самостоятельно определять круг лиц, получающих компенсацию.

Судом признан несостоятельным довод представителя департамента о том, что ограничение возраста содержится в 21-й статье ФЗ «О ветеранах» — статья касается членов семей погибших инвалидов войны. В данном случае аналогия не применима, органу власти Севастополя необходимо было руководствоваться 14-й статьей закона, говорящей непосредственно об инвалидах войны.

Севастопольский городской суд решил признать недействующим со дня вступления решения в законную силу абзац 2 пункта 4 Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Севастополя и Порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, утвержденного постановлением правительства Севастополя от 22.01.2015 №28-ПП в части слов «до 18 лет».

После вступления решения суда в силу оно подлежит опубликованию, в том числе на сайте правительства Севастополя, сообщает пресс-служба городского суда.