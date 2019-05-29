Концерт состоялся, ждем следующего

Авторский концерт севастопольского поэта, барда и общественного деятеля Андрея Соболева, который состоялся 23 мая, совершенно не случайно прошел на Малой сцене Театра им.Луначарского — этот год объявлен Годом театра, а хорошая бардовская песня и есть маленький спектакль о судьбах и о времени, в котором эти судьбы проживаются.

Именно это неравнодушное отношение к современной жизни — примета творчества А.Соболева. Он пишет и поет о том, что сейчас будоражит душу и порой ранит сердце, о том, что дорого и неприемлемо, что радует и печалит.

Его поэзия рождается легко, столь же непринужденно и стремительно готовые тексты ложатся на струны его гитары. Потому что все, о чем он поет, не абстрактное стихосложение, а пережито и прочувствовано.

А.Соболева волнует все: чем и как живет Севастополь, что радует и тревожит горожан, каким они видят свой город будущего и что категорически не приемлют в настоящем.

Он такой — бескомпромиссный, порой резкий, но всегда честный!

Об этом говорили и те, кто пришел на творческую встречу с бардом, чаще всего, не впервые.

Среди друзей и поклонников — легенда севастопольской театральной сцены, народная артистка Украины и Татарстана Людмила Кара-Гяур.

— Я отношусь к Андрею, как к сыну, и считаю, что его главный талант — это верность родному городу. Он честен во всем, что делает, честен в своем творчестве, — сказала Л.Кара-Гяур, открывая концерт.

Помимо песен гражданского звучания, в концерте было немало лирических произведений — о любви, о театре, об актерах, о жизни. Особая категория песен — иронические, как правило, посвященные сегодняшней жизни города и страны. Как говорится, поводов к тому достаточно.

Сам автор обещает и впредь радовать поклонников своими выступлениями. Так, 18 июня в Военно-историческом музее фортификационных сооружений (Балаклавский подземный музейный комплекс) состоится очередной тематический концерт «Мы в этой гавани служили...», в котором также примут участие авторы и исполнители из Севастополя — Снежана Варданашвили, Виктория Накорнеева, Владимир Губанов.