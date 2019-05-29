Яхтенная марина в Балаклаве обойдется в 7 млрд рублей
Строительство яхтенной марины в Балаклаве должно начаться уже в следующем году. На проектирование планируется затратить из федерального бюджета около 340 млн рублей, а на строительно-монтажные работы — около 6,7 млрд.
Проект реализуют к 2023 году, сообщила на Международном морском бизнес-форуме SIMBF-2019 и.о.замгубернатора Севастополя Мария Литовко.
Средства на строительство марины выделят в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Работы будут включать реконструкцию гидротехнических сооружений, дноуглубление, реставрацию исторических зданий на набережной Балаклавы, обновление инженерных сетей. Проектированием объекта занимается компания «Стройгазмонтаж».
Проект создания в Балаклаве центра яхтенного туризма является для Севастополя приоритетным.