В кино показали настоящий Херсонес

На 28 Международном кинофоруме «Золотой Витязь», торжественно открывшемся 22 мая в Севастополе, в рамках конкурсной программы документальных полнометражных фильмов показана кинолента севастопольского режиссера Алексея Александрова «Херсонес Великий». Премьера этой киноработы состоялась год назад и сразу вызвала интерес у зрителей. Накануне открытия кинофорума корреспондент «Севастопольской газеты» побеседовала о фильме с его режиссером.

— Алексей, когда и с чего все началось?

— Проекту уже 10 лет, мы его задумали в 2009 году. Речь шла о создании документального кино о становлении христианства на территории Крыма и Севастополя, где Херсонес был центром цивилизационного развития в период с 1-го по 10 век. Моим соавтором и историком-консультантом проекта стал преподаватель Севастопольского филиала МГУ им.Ломоносова Вадим Хапаев. Вместе с ним мы генерировали многие идеи, которые мы называли хотелками. Одна из хотелок родилась, когда мы однажды гуляли по Херсонесу и вдруг поняли, что нам очень не хватает визуализации этого города. Действительно, по какой-то причине пока никто не сделал картинку его реконструкции, и это нам показалось странным — существует ведь реконструкция Византии, других древних городов. Почему же до сих пор нет Херсонеса, раскопанная территория которого, в отличие от других, поражает своим масштабом, ничем не застроена и даже имеет не обезображенный современными зданиями горизонт?

Мы не раз слушали экскурсии о Херсонесе и были немало озадачены тем, что местные экскурсоводы часто подчеркивают, что это был не самый развивающийся город. Более того, они подвергали сомнению саму мысль, что князь Владимир принял крещение в Херсонесе.

— А у вас есть доказательства, что на самом деле принял?

— Конечно, есть. Когда мы впервые заявили проект в 2011-2012 годах, нам откровенно крутили пальцем у виска. Но существует действительно неопровержимое доказательство того, что князь Владимир крестился в Херсонесе, и оно содержится в «Повести временных лет». Там четко указано место крещения — Корсунь. Описание этого события также есть в «Житие Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, во Святом крещении Василия, крестителя Руси». Кстати, эти документальные источники — в открытом доступе, и переписать их невозможно.

К слову, такая информация, по крайней мере, в годы моей учебы, содержалась в школьных учебниках. Все это и послужило толчком к тому, чтобы приступить к созданию фильма. Это заняло два года — с 2009-го по 2011 год, в 2012-м мы начали снимать первые сцены — о святом Клименте и святом Мартине. Потом перерыв в съемках в 2014 году из-за политических событий, в 2015 году мы возобновляем производство и в том же году завершаем снимать. Потом было два года рисования и монтажа, еще год понадобился на доделку графики по реконструкции, плюс титры и два ролика. Полностью фильм был готов к 28 июля 2018 года — 1030-летию Крещения Руси.

— Довольны тем, что получилось?

— Самое главное, нам удалось в фильме восстановить Херсонес и разделить его на исторические слои. Первый, в случае которого мы использовали документы, имеющиеся по 1-му веку, когда происходила стыковка между двумя культурами — греческой и римской, и второй — 10-й век, каким Херсонес увидели Владимир и его дружина. Это и есть две основные сюжетные линии фильма.

Почти сразу мы стали отправлять фильм на различные фестивали, в том числе в прошлом году — на кинофорум «Золотой Витязь». Однако, как выяснилось, несколько опоздали. Потому нас включили в конкурсную программу этого года. Надеюсь, что участие фильма в фестивалях по уже поданным заявкам продолжится еще года три-четыре.

— Какое место в фильме занимает реконструкция?

— Если грубо, то это 75-80% всего фильма. Я говорю о реконструкции с участием актеров и постановочными сценами. Это реконструкция жития Владимира и основных героев — от Андрея Первозванного, святых папы Римского Климента, который был сослан в каменоломни, семи Великомучеников Херсонесских, тоже ссыльного святого папы Римского Мартина, одного из братьев-просветителей Кирилла (мы придерживаемся версии, что в Херсонесе был только он, и здесь была дарована азбука, которая впоследствии стала кириллицей) до Владимира.

— По вашей версии, почему Владимир принял крещение именно в Херсонесе?

— Мы сразу задались этим вопросом. На самом деле, имея такую мощную армию, он мог бы пойти и взять Константинополь и уже в столице креститься. Нам удалось найти ответы, и в фильме мы все разложили и объяснили. Во-первых, захватывать Константинополь в то время было категорически нельзя из-за сложной политической ситуации. Ближайшим городом оказался Корсунь, который можно было бы взять, не разрушая, и уже оттуда вести переговоры на условиях не принуждения Анны к замужеству. Она, кстати, отказывалась абсолютно от всех предложений европейских монархов и готовилась уйти в монахини. И все же князю Владимиру удалось переломить эту ситуацию, в результате длительных переговоров он уговорил Анну приехать в Корсунь.

Но брак был заключен не сразу, Владимир заболел, по поводу чего церковь и историки имеют разные версии: проклятие или болезнь, спровоцированная тяжелыми условиями похода.

— Вы взаимодействовали с церковью при работе над фильмом?

— Конечно, нашим консультантом был отец Стефаний, мы обо многом говорили с ним. Это были достаточно дружеские теплые отношения, и его помощь в раскрытии каких-то тем была весома.

— Откуда актеры?

— Это тоже удивительно, потому что часть ролей сыграли непрофессиональные актеры. Во-первых, не было денег, было желание, контакты и связи с театрами и конкретными людьми. В 2012 году была возможность снимать тех, кому это было просто интересно. Это не исключило того, что мы подбирали людей по психообразу, и так как мы сразу решили, что в фильме не будет диалогов, выбирали по типажу.

В процессе отбора мы поняли, что профессиональные актеры нам не подходят из-за свойственной артистам гротескной мимики. Для крупных планов нам была нужна естественность, с этой задачей лучше справляются непрофессионалы — они не играют.

А в 2015 году нам очень повезло — тогда с апреля по июль в Крыму снимали фильм «Викинг» с миллиардным бюджетом. После завершения съемок этого фильма мы поехали по бывшим съемочным площадкам и обнаружили, что отработанный реквизит, костюмы, декорации в огромных объемах были оставлены прямо в степи, и нам разрешили все это собрать. Кроме того, в составе съемочной группы «Викинга» было много севастопольских ребят, которые показали нам локации съемок, откуда мы также смогли вывезти многое, что было для нас ценно и что потом было использовано в фильме.

— Актеры тоже с «Викинга»?

— Кастинг-директор оттуда, и в ее телефоне оказалась целая картотека актеров, она с легкостью нашла нам исполнителей по типажам. Почти так же удалось найти реконструкторов, с полным арсеналом костюмов той эпохи. С ними мы ездили по всему Крыму, ночевали в степи... Основные съемки проходили в старом городе в Феодосии, в Старом Крыму (армянский монастырь Сурб-Хач), на Чуфут-Кале. Судак не подошел, он оказался еврореконструированным, и там директриса музея потребовала с нас 250 тысяч за смену. Настоящим открытием стал старый город в Феодосии, к счастью, пока не разрекламированный: заборы, башни, несколько храмов от третьего до двенадцатого веков.

— Что дает кинофорум?

— Сейчас мы нарабатываем себе имя. В свое время нам довелось снять много разных фильмов, но в 2014 году мы вдруг поняли, что в России о нас не знают и необходимо начать заявлять о себе, налаживать коммуникации с большим миром под названием Россия. Это и была одна из целей проекта, в реализации которой, я надеюсь, нам и поможет «Золотой Витязь».