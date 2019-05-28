Воду в реках подкрашивают ученые

«Наша задача — улучшить существующие или разработать новые методы трассирования подземных вод для обнаружения новых и уточнения старых запасов. Мы анализируем движение подземных вод: скорость, направление, динамику водоносных горизонтов, а также гидрохимические показатели и другие характеристики. Исследование актуально, так как Крым испытывает существенный дефицит воды, особенно в летний период. Вероятно, окончательно мы не одолеем эту проблему, но какие-то задачи, позволяющие улучшить водоснабжение региона, сможем решить», — считает руководитель проекта, доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Геннадий Амеличев.

Исследование проводится с помощью специальных органических красителей, которые не влияют на жизнь гидробионтов — организмов, обитающих в воде.

«В точке, где поверхностные воды уходят под землю, мы запускаем краситель, фиксируем его концентрацию, время и место запуска. А на тех участках, где мы ожидаем его встретить, устанавливаем специальные ловушки, которые с определенной частотой отбирают пробу воды. Затем химическими методами определяем, появился ли краситель, его концентрацию и время появления. В результате мы узнаем скорость и направление движения подземных вод», — добавил Г.Амеличев.

Как отмечает ученый, ранее исследования велись в горном Крыму, но теперь эксперименты будут проводиться и в предгорной области, в том числе и Симферополе.

«В Симферополе есть ряд небольших рек с незначительным стоком. Например, сток Абдалки и Славянки — притоков Салгира — составляет примерно 200 и более литров в секунду, но если его канализировать и аккумулировать, мы получим от 5 до 10 миллионов кубометров воды в год, что составляет примерно треть симферопольского водохранилища. Эти небольшие запасы вод мы могли бы использовать, но сейчас до конца неизвестно, как функционируют эти реки, как они формируют свой сток, какие источники влаги участвуют в их питании. Наше исследование позволит узнать эту информацию», — говорит ученый.

Кроме того, в Крыму остаются малоизученными природные аспекты использования субмаринного стока, то есть пресных вод, которые разгружаются под уровнем Черного моря и безвозвратно теряются для человека. По оценкам специалистов, только на Южном берегу уходит примерно 100 миллионов кубометров воды в год, что примерно в три раза больше, чем запас симферопольского водохранилища.

Проект получил финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований в размере 400 тысяч рублей на год.