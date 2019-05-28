Прокат электросамокатов получит господдержку

Севастополь с рабочим визитом посетила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. По ее словам, проект «100 городских лидеров» призван объединить городские сообщества страны и собрать лучшие практики, сообщила пресс-служба городского правительства.

«В программе предусмотрена поддержка проектов, в рамках которой мы помогаем участникам снять административные барьеры, оказываем информационную поддержку, выделяем наставника проекта и предлагаем выйти на процесс софинансирования», — рассказала Т.Журавлева.

В рамках проекта в городе открыта первая автоматизированная станция проката электросамокатов. Как сообщил вице-губернатор Иван Кусов, «это пилотный, но перспективный проект». В планах инициаторов до конца года создать сотню базовых станций с десятком самокатов на каждой.

О пути развития проекта можно косвенно судить по опросу о развитии малогабаритного транспорта в Севастополе, который проводится на сайте городского правительства с 17 мая. Его участникам предлагается ответить, для чего бы они использовали малогабаритный электротранспорт: поездок на работу, отдыха, других целей или всего сразу? Чему отдают предпочтение: электросамокат, электровелосипед, гиро­скутер, морской электровелосипед? Хотели бы купить или взять в аренду малогабаритный транспорт? Готовы ли платить за аренду 300, 500 и 1000 рублей в час? Готовы ли потратить на приобретение 20, 50 и более тысяч рублей? Более бюджетные варианты в опросе даже не рассматриваются!

И последний вопрос: купили ли вы малогабаритный электротранспорт, произведенный в Севастополе?

Заметим, что на открытой 23 апреля станции проката у гостиницы «Севастополь» электросамокаты простаивают. Причины низкого спроса — высокая стоимость аренды и очень сложная система ее оплаты через онлайн-приложение.