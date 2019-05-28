Проезд от рынка до Артбухты закроют на все лето

С 3 июня до 31 августа 2019 года из-за ремонта вводится полный запрет движения на площади 300-летия ЧФ РФ — вдоль ул.Капитанской от переулка Крепостной до ул.Айвазовского.

Это участок от Центрального рынка до Артбухты.

Если учитывать, что на ул.Сенявина у поворота от рынка висит знак «Движение запрещено», то площадь в самом центре Севастополя станет закрытой для транспорта полностью.

Участок улицы Капитанская на площади 300-летия ЧФ РФ внесен в перечень дорог общего пользования, которые должны быть капитально отремонтированы в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Стоимость ремонта составит 18,4 млн рублей.