Поднять затонувшие в Балаклавской бухте суда нужно до 31 декабря

Правительство Севастополя не хочет проводить работы по очистке бухты. Но суд установил ему предельный срок — до конца 2019 года.

В суд обратился представитель правительства Севастополя с заявлением об отсрочке исполнения решения Ленинского суда от 3 ноября 2016 года. Тогда суд обязал ответчика принять меры к подъему затонувших в Балаклавской бухте возле причала №258 буксира, водолазного катера и плавпричала.

По словам заявителя, осуществить закупочные процедуры до 31 декабря 2019 года (срок, установленный судом) невозможно. Представитель правительства сослался на отсутствие данных работ в экологическом плане города на 2019 год.

Суд отклонил доводы заявителя, так как, во-первых, указанный план принимает сам ответчик (правительство Севастополя), во-вторых, с момента принятия судебного решения прошло более двух лет, что нельзя признать разумным сроком исполнения судебного решения. За этот период должником получена документация по подъему, разделке на лом и последующей утилизации затонувшего имущества, но не предприняты меры по установлению исполнителя указанных работ.

Таким образом заявителю отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения суда. Если работы не будут исполнены до 31 декабря 2019 года, службой судебных приставов к должнику могут быть применены меры принудительного исполнения, говорится в сообщении пресс-службы городского суда.