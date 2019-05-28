Началась пора выпускных экзаменов

В понедельник, 27 мая, в Севастополе, как и по всей России, стартовала кампания сдачи ЕГЭ. Впервые выпускники средних школ полуострова участвуют в выпускных экзаменах без поблажек — завершен переходный период после воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

27 мая чуть более трех сотен 11-классников сдавали русскую литературу и географию, а 28 мая — был основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку для выпускников 9-х классов. Данный экзамен является обязательным для всех школьников, поэтому в нем принимали участие более 4200 учеников. ОГЭ проводился на 18 стационарных пунктах и на 15 пунктах, созданных на дому для детей с ограниченными возможностями.

На входной рамке на одном из экзаменационных пунктов у отца, сопровождавшего на экзамен собственного ребенка, обнаружили нож. Мужчина, официально зарегистрированный в качестве ассистента участника экзамена, был задержан дежурившими сотрудниками полиции. Ребенок приступил к экзамену своевременно. Обстоятельства происшествия устанавливаются органами МВД, сообщили в пресс-службе департамента образования Севастополя.

Как сообщила руководитель одного из севастопольских пунктов проведения экзаменов, Анна Бакланова, надежная система безопасности обеспечена — на входе производится контроль с помощью стационарных и ручных металлоискателей, постоянно дежурят сотрудники полиции. Учащиеся и другие имеющие на то право лица могут пронести с собой в помещения, где проводятся испытания, только документ, удостоверяющий личность, авторучку, питье и питание при необходимости. Все другие личные вещи должны оставляться участниками экзаменов в специально отведенном для этого помещении.