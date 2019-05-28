Лекарства для лечения гепатита «В» и «С» закупят на деньги из резервного фонда

Противовирусные лекарственные препараты для лечения гепатита «В» и «С» закупят на средства, выделенные из резервного фонда правительства Севастополя. Такое решение принято на заседании правительства.

— Проект постановления разработан с целью закупки антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами «B» и «C», — прокомментировал проект соответствующего постановления директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

По его сведениям, в утвержденном бюджете города на 2019-й и плановый период 2020-2021 гг. средства на эти цели не предусмотрены.

Напомним, что 11 февраля правительство Севастополя уже выделяло 5 млн рублей из резервного фонда на закупку антивирусных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. Тогда также было заявлено об отсутствии бюджетных средств на эти цели.