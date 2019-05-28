Юрий Круглов установил флаг Севастополя на Эвересте

Альпинист и инструктор севастопольского спасательного отряда Юрий Круглов совершил восхождение на вершину Эвереста и впервые установил там флаг российского Севастополя. Об этом он сообщил на своей страничке в фейсбуке.

Восхождение было предпринято в ночь с 22 на 23 мая в составе группы альпинистов, подъем на гору начался в 7.15 утра (по китайскому времени), или в 5.00 — по непальскому.

Ночное восхождение считается особо сложным. Добравшись до вершины, Ю.Круглов сделал видео, которое, едва спустившись в лагерь, выложил в сети. Все подробности восхождения альпинист обещал рассказать после прибытия в Севастополь, но поделился информацией, что ему удалось добраться до вершины раньше остальной команды.

— Пока было темно — сидел на вершине почти один и ждал остальных участников команды. Пока ждал рассвета, позвонил жене, установил флаг Севастополя и России, попил чаю, посмотрел на рассвет, дождался остальных. Затем мы быстро ушли вниз, так как прогноз был изначально плохой на вторую половину дня 23-го числа. Вечером мы уже были в безопасности в ABC (Advanced Base Camp). Живые и здоровые, — поделился Ю.Круглов.

Он также написал, что во время их спуска на Эвересте разворачивалась драма, связанная с усилившимся ветром и двумя встречными потоками людей, многие из которых оказались не подготовленными к восхождению на самую высокую вершину мира.

В этом сезоне китайскими властями на восхождение на Эверест с севера (из Тибета) выдано всего 140 разрешений («пермитов»). Такой пермир получила и экспедиция Ю.Круглова, состоящая из четырех человек. В то же время с непальской стороны альпинистов значительно больше: выдано 373 пермита на 28 экспедиций. Они будут восходить на Эверест с юга.

Напомним, что Юрий Круглов с детства занимался различными видами спорта — плаванием, спортивным ориентированием, греблей на байдарке, пешеходным туризмом, горными лыжами, спелеологией, виндсерфингом, скалолазанием и лазанием по инкерманским штольням.

В 1988-м совершил подъем на свой первый «пятитысячник» — вершину Казбек, после чего всерьез занялся скалолазанием и альпинизмом. В 1994 году число покоренных им вершин превысило сотню, и он перестал их считать. В числе совершенных восхождений, помимо Крымских гор, — Альпы, горные вершины Северной Америки, Гималаев, Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, горы в Шотландии и в Уэльсе.

Ю.Кругов — с 2001 года мастер спорта по альпинизму, в 2005 году получил неофициальный титул по альпинизму (звание) «Снежный Барс», он — многократный чемпион Украины и СНГ по альпинизму, инструктор спасательного отряда.

В числе самых знаковых своих восхождений считает бескислородное восхождение на гору Чо-Ойю (8201 м) в 2014 году, на вершину Манаслу (8163 м) и Дхаулагири (8167 м) в Непале.

Соучредитель общественной организации «Горная поисково-спасательная группа», действующей в Севастополе, с 2010 года — президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.

Ю.Круглов и депутат заксобрания Севастополя первого созыва.