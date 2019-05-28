«Фоменки» привезли в Севастополь «Египетские ночи»

1 и 2 июня в Севастополе уже в одиннадцатый раз состоятся традиционные гастроли Мастерской Петра Фоменко. В нынешний свой приезд в Севастополь артисты одного из самых модных московских театров на сцене Театра им.Лавренева покажут спектакль «Египетские ночи» по произведениям Александра Пушкина и Валерия Брюсова.

Это постановка Петра Фоменко 2002 года восстановлена Кареном Бадаловым на Новой сцене театра, спектакль неоднократно принимал участие в различных российских и международных театральных фестивалях, много гастролировал, был удостоен премии «Гвоздь сезона» (2003).

Сам П.Фоменко утверждал, что работа над постановкой «Египетские ночи» «неразрывно связана с вслушиванием в искусство речи, в стихотворчество, в словесную вязь, в ритм, в гармонию, в образ». «Египетские ночи» - это попытка театральной импровизации на историческую тему, опирающаяся на воображение и размышления.

Как сообщается в гастрольном релизе, в основе спектакля — три неоконченных пушкинских наброска, одна незавершенная поэма, стихи разных лет и фрагменты поэмы В.Брюсова. Все они складываются в историю царицы Клеопатры, которую рассказывает светским дамам и господам бедный неаполитанский импровизатор – синьор Пиндемонти. Его-то роль и исполняет Карэн Бадалов.

В спектакле также заняты артисты театра Полина Кутепова, Мадлен Джабраилова, Наталия Курдюбова, Юрий Буторин, Андрей Казаков, Илья Любимов, Александр Мичков, Антон Сергеев.