Едем на фотодвиж!

На этот раз они назвали себя выживальщиками, уложив образ каждого в заранее объявленную тему очередного крымского фотодвижа — «Постапокалипсис».

Правила для участников просты: помогать друг другу, не оставлять после себя мусор, машины и личные вещи собирать в кучу, не загромождая задний план. Последнее — чтобы не мешать работать фотографам, реконструкторам, моделям, ради которых собственно и собирается очередной фотодвиж.

Над созданием образов пришлось потрудиться заранее, проявив изрядную долю фантазии и мастерства: костюмы, грим, прически, реквизит... Увидеть, что получилось, можно было 18 мая на полигоне у заброшенной батареи в Камышовой бухте. Там собрались, радуясь встрече друг с другом и удивляясь собственной изобретательности и креативу, ребята из Севастополя и Ялты, всего примерно полсотни человек.

— Мы устраиваем мероприятие для фотографов, реконструкторов и моделей. Сегодня тема постапокалипсиса: мир рухнул, остались выживальщики, объединившиеся в группы. У нас нет сценария, есть только тема, к которой ребята подыскали антураж, реквизит, локации. Собираемся вместе и фотографируемся, а потом выкладываем фотографии в группе «Вконтакте». Мероприятие совершенно свободное, — рассказала организатор и фотограф Ольга Чиж.

Большинство участников фотодвижа — местные ролевики, они и теперь используют костюмы, которые остались после прошлогоднего сбора — Fallout. Еще раньше были «Мир динозавров», «Страшные сказки», а на 1 июня уже запланирован «Большой русальник».

Место для «Постапокалипсиса» выбрано из-за его малолюдности, заброшенных построек и асфальта, что позволяет вечером устроить огненное шоу.

На самом деле все они занимаются чем-то своим. Скажем, Виктория преподает математику в севастопольской школе №23 и ничуть не переживает, что кто-то из ее учеников увидит ее в драных штанах и гриме.

Образы создаются прямо на площадке, разумеется, с использованием домашних заготовок.

— Все началось с компьютерных игр и перешло на моделирование игровых ситуаций в реальности. В Москве это движение очень развито, даже созданы целые клубы. У нас пока все это развито не так широко, но мы тоже участвуем в различных фестивалях, — рассказывают Андрей (он программист) и Валентина (художник), объясняя, что на выживальщиках все должно быть грязное, затасканное по принципу «что досталось», «что нашел», и украшено в понимании обычных людей обыкновенным мусором

— Я — королева Постапокалипсиса, оттолкнулась от идеи сделать что-то небанальное и максимально воинственное — с косой, короной, наплечниками с шипами. Материал — шурупы, проволоку — покупаю в стройтоварах, одежду — на вес в секонд-хенде. Наплечники сделала из специального косплея — этот материал можно формировать феном. Моя задача в игре — помогать охранять лагерь и искать воду. Это я делаю с Мусорным енотом. Он, хоть и кусается, но воду ищет хорошо, — поделилась Настя.

— Мусорный енот — это я, уж очень я люблю лазить по мусоркам и отыскивать всякие вещицы. Костюм сложился из старых конных краг, штанов, кобуры с поясом, бывшего платья и парика, — поделилась Диана.

— А меня сжигали на костре, поэтому я такой закопченный. Для фотодвижа отыскал какие-то тряпки, придумал грим, — поддержал разговор Павел.

Еще один участник — пятилетняя Кира. Девочке нравится участвовать в фотодвиже вместе с мамой Фатимой, и она вовсе не возражает выглядеть не сказочной принцессой, а выживальщицей с торчащими в разные стороны дредами и в лохмотьях. Костюм придумала и смастерила мама-художница.

По словам О.Чиж, все, что происходит на площадке, — сплошная импровизация. Можно, например, устроить рыцарский турнир выживальщиков или, скажем, изобразить Ромео и Джульетту эпохи постапокалипсиса.

Фотографы, снимайте!