«Черные археологи» оштрафованы за разграбление могильника

Осуждены два севастопольца за незаконный поиск и изъятие археологических предметов. За нелегальные раскопки с уникальными находками «черные археологи» заплатили по 15 тысяч рублей штрафа.

Нахимовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей 1986 и 1987 годов рождения. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.243.2 УК РФ (незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания). Установлено, что злоумышленники в июне 2018 года провели раскопки на объекте культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое», уничтожив культурный слой, и изъяли археологические предметы (бронзовые подвески, браслеты, кольцо, предметы быта), возраст которых составляет не менее 1600 лет.

Расследование по уголовному делу проводилось СО УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Ущерб, причиненный преступлением, в ходе следствия возмещен. Суд назначил подсудимым наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому, сообщил старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Юрий Писанко.

Приговор в законную силу не вступил.