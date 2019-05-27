В онкологическом диспансере новый главврач

Новый руководитель медицинского учреждения — радиотерапевт со стажем работы более 30 лет, сообщили в пресс-службе Д­епартамента здравоохранения.

«Нам предстоит развивать в Севастополе систему профилактических осмотров, работать с населением, проводить онкоскрининг. Кроме того, стоит задача по повышению квалификации работников онкологической службы, выстраиванию непрерывного образовательного процесса», — такие задачи видит перед собой В.Ощепков.

Строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе включено в федеральную целевую программу, но никак не начнется.

Напомним, что прокуратура Севастополя проводит проверку по информации, озвученной 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта с участием главы государства, об отказе в курсе химиотерапии для онкобольной жительницы города.