В «Артеке» спустили на воду копию ботика Петра I

В МДЦ «Артек» состоялся торжественный спуск на воду исторической копии ботика, который артековцы из «Школы юных корабелов» построили на основе прототипа, изготовленного на верфи «Варяг» в Петрозаводске.

Лодка была достроена и полностью подготовлена к выходу в море за три смены. На ее корме и мачте подняли исторические штандарты военно-морского флота России времен Петра и флаг «Артека». В морской гавани детского центра устроили театрализованное представление: в плавание новое судно отправили, разбив о борт бутылку детского шампанского. «Петр» вместе со своими «сподвижниками» (которых сыграли актеры драмтеатра им.Лавренева) сам принимал работу артековцев. В честь славного события с гавани в сторону моря были даны три залпа из настоящей мортиры конца начала 18 века. Ее специально привезли военно-исторические реконструкторы из Севастополя. Церемония прошла под звуки военных российских и советских военных маршей. Музыкальное сопровождение осуществляли детский духовой оркестр из города Павлово и рота юных барабанщиков Севастопольского филиала Нахимовского морского училища.

Ботик вышел в море, сделал круг почета и вернулся в гавань.

Образовательная программа «Школа юных корабелов» проводится при поддержке Фонда президентских грантов и ООО «Оборонлогистика». В рамках программы флотилия «Артека» пополнится двумя историческими репликами морских судов: ботика Петра I и гафельной шхуной «Аю-Даг» (рабочее название) — ее строительство закончат к октябрю, сообщила пресс-служба международного детского центра.