Спасли двух дельфинов и двоих отдыхающих

За отчетную неделю, с 20 по 26 мая, в Севастополе произошло 30 пожаров, о чем на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 27 мая сообщил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Александр Веселков.

По его информации, пожар в дельфинарии относится к категории техногенных.

— В 7.50 25 мая в помещении Севастопольского дельфинария по ул.Корнилова, 2, произошел пожар. Огонь распространился на соседние ларьки. В 10.52 силами пожарных пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 110 кв.м, спасено два дельфина, — отчитался А.Веселков.

По его же сведениям, техногенные пожары также произошли в брошенном катере, сидящем на мели в районе мыса Хрустальный, в торговом павильоне, в квартире многоквартирного жилого дома, в хозпостройке на территории частного домовладения.

На водных объектах случилось одно происшествие с одним спасенным, в горах — еще одно происшествие, и также с одним спасенным.

Кроме того, 20 мая в районе пляжа «Инжир» отдыхавший там житель Севастополя 1963 года рождения повредил ногу, и силами центра гражданской защиты был эвакуирован в Балаклаву, после чего передан бригаде скорой медицинской помощи.

В горах жительница Балаклавы 1980 года рождения сошла с туристической тропы и заблудилась. Силами спасателей женщина была найдена и возвращена домой.