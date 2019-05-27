Школе №40 присвоили имя Георгия Александера

Проект распоряжения представил директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун.

По его словам, имя героя присвоено на основании документов, поступивших от Департамента образования Севастополя, в соответствии с положением о присвоении имен государственных и общественных деятелей государственным предприятиям и учреждениям города Севастополя.

Напомним, что в ходе обороны Севастополя 26 июня 1941 года фашисты прорвались внутрь 30-й батареи и взяли в плен оставшихся там в живых артиллеристов. Командир батареи Г.Александер с несколькими матросами вырвался из бетонного блока через водосток к реке Бельбек. Группа попыталась прорваться к партизанам, однако на следующий день в районе деревни Дуванкой (ныне Верхнесадовое) была обнаружена и пленена противником.

Самого Г.Александера опознал и выдал врагу предатель из числа местного населения. Командира батареи отправили в тюрьму в Симферополь, где после пыток он был расстрелян.

Школа №40 расположена на Северной стороне Севастополя.