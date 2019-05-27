Севастопольские торговые предприятия победили на ярмарке Минпромторга

На состоявшемся в Москве Всероссийском конкурсе «Торговля России», проводимом Минпромторгом, представители Севастополя заняли три призовых места в разных номинациях. Об этом на заседании правительства 27 мая сообщил начальник Управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

Всего, по его словам, в конкурсе Минпромторга приняли участие 823 компании, и в трех (из восьми) номинаций призовые места достались предприятия торговли из Севастополя.

Лучшим розничным рынком признан рынок «Центральный», в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» по достоинству оценен павильон «Корсар», лучшим мобильным торговым объектом названа кофейня «Кофемолка».

— Мы впервые участвовали в этом конкурсе, и сразу в трех номинациях получили призы, — констатировал В.Кирпичников.

— Надо будет побывать там, на всех трех объектах, всем чиновникам! — распорядился губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках V юбилейного Международного форума бизнеса и власти — «Неделя российского ритейла», который пройдет с 3 по 8 июня в Москве в Центре международной торговли.