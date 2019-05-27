Рожают мало, заболеваемость растет

Детский омбудсмен отчиталась о работе. Доклад о защите прав детей в 2018 году в Севастополе прозвучал с трибуны заксобрания.

О прошлогодней деятельности уполномоченного по правам ребенка в Севастополе перед депутатами отчиталась занимающая эту должность Марина Песчанская. По ее информации, демографическая ситуация в городе оставляет желать лучшего. По ее словам, плохие показатели рождаемости обусловлены снижением количества регистрируемых браков.

— По данным Управления ЗАГС, в 2018 году создано 3835 новых семей. Это на 485 меньше, чем в предыдущем, — уточнила М.Песчанская.

По информации уполномоченной, основные вопросы, поступающие в службу через обращения, касаются нарушений прав детей одним из родителей или законным представителем. Это право ребенка на образование, жилищное право или право в сфере миграционного законодательства, представление интересов детей в судебных заседаниях, содействие в получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, право детей на семью, на охрану здоровья и медицинскую помощь.

При этом в Севастополе зафиксирован рост заболеваний нервной системы и психиатрического профиля среди несовершеннолетних. В связи с чем «жизненно необходим» психоневрологический интернат. До сих пор севастопольских детей с такими заболеваниями приходится увозить в другие регионы России.

Выяснилось, что в Севастополе не смогут качественно помогать и онкобольным детям.

— Согласно ответу Департамента капитального строительства, в соответствии с медико-техническим заданием на разработку проекта строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра, детское отделение [в нем] не предусмотрено, — сообщила М.Песчанская, добавив, что в Севастополе 87 детей с онкозаболеваниями, один в прошлом году умер.