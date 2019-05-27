Принят закон о специализированном жилом фонде Севастополя

Во втором, окончательном чтении за документ проголосовали 16 депутатов заксобрания, при минимально необходимых 13 голосах.

Документ оговаривает создание реестра специализированного жилья.

— Ввести реестр специализированного жилого фонда Севастополя, как способ учета. Предусмотреть возможность доступа к информации — о наличии свободных жилых помещений, — пояснила коллегам глава парламентского комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова.

Она уточнила, что жилые помещения, предоставленные гражданам по закону до 18 марта 2014 года как общежитие или служебная квартира, не будут включаться в реестр государственной собственности.

Также, благодаря новому законопроекту «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Севастополя», может решиться квартирный вопрос работников социальной сферы и многодетных семей.

— Принятие закона закрепит правовые основания предоставления служебных жилых помещений в общежитиях работникам государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и других наиболее значимых для города учреждений и предприятий. Появится возможность проживания в жилых помещениях маневренного фонда многодетных семей, в которых воспитывается пять и более детей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, — отметила Т.Щербакова.