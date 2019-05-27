Оппозиционным губернатору депутатам не удалось отстоять лоббируемые законы

Сразу три документа не были приняты на заседании Законодательного собрания 21 мая из-за недостатка голосов.

За ветированные губернатором законопроекты (для преодоления возражений главы города требуется 16 голосов) и за законопроект, рассматриваемый во втором чтении (для утверждения нужны 13 голосов «за»), проголосовали 12 депутатов.

Во втором чтении в региональном парламенте рассматривали законопроект, вносящий изменения в местный закон «О Контрольно-счетной палате». В первом чтении он был принят еще 2 апреля. Однако на документ было получено отрицательное заключение губернатора города Дмитрия Овсянникова. Напомним, противостояние между правительством Севастополя и депутатами заксобрания по вопросам расширения полномочий и финансирования контрольного органа длится второй год.

Глава парламентской комиссии по бюджету Вячеслав Аксёнов, представлявший законопроект, сообщил, что в обновленной версии документа учтены замечания губернатора: «Первая поправка касается порядка взаимодействия Контрольно-счетной палаты [КСП] Севастополя с правоохранительными органами. Здесь вносятся изменения в действующую редакцию статьи со ссылкой на федеральный закон. Вторая поправка касается замечаний, связанных с формулировкой порядка определения оплаты труда лиц, замещающих должности в Контрольно-счетной палате».

Также в тексте документа содержатся норма о праве на форменную одежду и новые требования о сроках предоставления в палату документов и информации (вместо 10 дней — пять).

Однако доработанный законопроект, кроме этого, давал возможность КСП проверять (инспектировать) изменения, вносимые в государственные программы (в том числе — городские). Именно это с самого начала не устраивало правительство Севастополя, якобы, из-за опасности снижения оперативности освоения государственных средств.

Два других документа, также набравшие недостаточные 12 депутатских голосов, пытались преодолеть вето губернатора — через переголосование.

Один из этих законопроектов — «О стратегическом планировании города Севастополя». Губернатор Д.Овсянников посчитал, что подобный закон будет лишним.

«На сегодняшний день нормативная правовая база, регулирующая формирование и реализацию региональных составляющих национальных просчетов, сформирована в полном объеме и является достаточной», — говорится в его отзыве на законопроект.

Второй — «Об изменениях в закон «О бюджетном процессе». Этот проект закона устанавливал новый порядок направления годового бюджета в Контрольно-счетную палату Севастополя для проведения финансово-экономической экспертизы, а также — новый порядок рассмотрения бюджета во втором чтении. Предполагалось, что за проект бюджета можно будет голосовать с уже включенными в него поправками, не рассматривая их отдельно.

«Закрепление за постоянной комиссией по бюджету указанного права подменяет процесс законотворчества, так как, по сути, решение по проекту закона принимается постоянной комиссией по бюджету, а не депутатами Законодательного собрания Севастополя», — пояснил свое вето губернатор.

Теперь, если депутаты вновь захотят вернуться к отклоненным законопроектам, они смогут сделать это только через два месяца.