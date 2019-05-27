Оползневая ситуация — в состоянии глубинной ползучести

В результате ежеквартальных ежегодных наблюдений и оперативных обследований выявлено, что большинство оползней на территории Севастополя находятся в состоянии глубинной ползучести, доложил на аппаратном совещании 27 мая начальник Севприроднадзора Сергей Самойлов.

По его словам, результаты проведенного мониторинга включены в проекты генерального плана города и в правила землепользования и застройки, внесены в территориальный фонд геологической информации, учтены при определении мест массового отдыха.

— На сегодняшний день наиболее активными являются Учкуевский оползень (мыс Толстый), активность которого составляет 50%, Фиолент-2 с активностью 20%. Оползни любимовский Большой и Балочный в Каче находятся в состоянии медленной глубинной ползучести, там активность составляет от 1 до 16%, — заявил С.Самойлов, добавив, что остальные обследованные оползни временно стабильны.

— За пределами участка, в районе ул.Адмирала Макарова, имеется большой техногенный оползень, стабильный несколько лет. Нестыковка рельсов старой железной дороги над Угольной пристанью с деформацией на склоне, а также все прочие деформации никакого отношения к оползневым процессам не имеют, — успокоил чиновник.

По его же информации, обследованный 20 апреля участок в районе пр.Победы, 2-Б, где произошло обрушение зоны автопарковки, показал, что выявленные деформации отношения к оползневым процессам также не имеют.

С.Самойлов в очередной раз подтвердил, что активизация оползней, помимо природных факторов, связана с отсутствием канализования и отведения ливневых вод.

Напомним, что 30 июля 2018 года оползень на Радиогорке обрушил две постройки в садовом товариществе «Парус», на следующий день оползень снова активизировался, в результате чего случился повторный обвал.