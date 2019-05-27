На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

«Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе республики. Монтаж ведется на трех пешеходниках из 30, которые будут построены на 250 километрах трассы», — рассказал пресс-секретарь крымского строительного управления компании Григорий Назаров.

Ширина надземного перехода 3 м, длина — 36 м, высота над дорогой — 5,5 м. Над пролетом установят навес из поликарбоната, боковое пространство закроют металлической сеткой, что исключит возможность попадания каких-либо предметов с путепровода на проезжую часть. Для маломобильных граждан внутри лестничных спусков установят лифты.

Пользоваться надземными переходами пешеходы начнут после ввода «Тавриды» в эксплуатацию — в конце 2020 года.

Справка

Трасса «Таврида» — это четырехполосная автодорога первой технической категории от Керчи до Севастополя в обход всех крупных населенных пунктов и городов. Ее длина по территории Республики Крым (1-6-й участки) составит 237,5 км.

По территории Севастополя седьмой участок в 13,2 км, от с.Верхнесадовое через Мекензиевы горы по прямой, будет заканчиваться у так называемой «президентской дороги». Восьмой участок проложат по ней, просто расширив до четырех полос. Протяженность восьмого участка — 15,7 км.