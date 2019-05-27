На Северной стороне устроят штрафстоянку для автомобилей

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 27 мая на заседании городского правительства распорядился устроить на Северной стороне штрафстоянку «Севастопольского Автодора», чтобы работать там не в убыток себе.

— Пусть Севавтодор обустроит площадку на Северной стороне, все равно там нужно штрафстоянку обустраивать, чтобы Севавтодор имел там корни, — дал указание губернатор.

Таким образом он отреагировал на представленный директором Департамента транспорта Игорем Титовым проект распоряжения «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврат задержанных транспортных средств в Севастополе».

И.Титов также заявил о необходимости ввести и узаконить диспетчеризацию эвакуации автомобилей, тем более, что с недавних пор этим разрешено заниматься не только Севавтодору, но и привлеченным сторонним организациям.

— Каждый день по городу ездят 16 эвакуаторов. Например, Северная сторона находится понятно, где. Это будет убыток для Севавтодора — у нас площадка сейчас одна, — пожаловался И.Титов.

В декабре 2018 года «Севастопольская газета» сообщала, что участки штрафстоянок (спецстоянок) транспорта, эвакуированного с улиц города, превращаются в кладбища брошенных машин. Судьба автотехники, которая никому не нужна, просто не решена на законодательном уровне.