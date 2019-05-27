Мошенники предлагают откупиться от пожарного надзора стендом

Главное управление МЧС России по Севастополю предупреждает: в городе действуют мошенники, предлагающие от имени сотрудников МЧС приобретать уголки пожарной безопасности у конкретных фирм.

По телефону предпринимателям сообщают следующее: «Согласно требованиям норм пожарной безопасности вам необходимо приобрести уголок пожарной безопасности с целью предоставления при проверке сотрудникам государственного пожарного надзора». Далее мошенники сообщают, что они осуществляют взаимодействие с фирмой, изготавливающей эти стенды и продающей их по 2000 рублей.

Часто звонки поступают с номеров: (999) 657-98-21, (999) 657-65-39, (978) 228-50-55.