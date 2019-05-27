Контроль за декларируемыми доходами чиновников обещают усилить

Полное название постановления: «Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учреждения Севастополя, а также руководителем государственного учреждения Севастополя сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

Как сообщил директор Департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, в порядке прописано, в какие сроки, в какой форме и куда представляются такие сведения. Обнародовать их планируется на официальном сайте правительства.

— Учитывая пристальное внимание к достоверности декларируемых доходов, недвижимости, транспорта, банковских счетов и обязательств, уверен, что новый порядок снизит коррупционные риски у руководителей подведомственных учреждений, — высказал надежду В.Татарчук.