Юбилейные медали для «афганцев» опять закупят на деньги из резервного фонда

На заседании правительства 27 мая принято постановление о выделении средств из резервного фонда правительства Севастополя на закупку юбилейных медалей «30 лет завершению выполнения задач 40-й армией в Афганистане».

— У нас образовалась экономия 107 тысяч рублей, предлагаем откорректировать цифру, — прокомментировал принимаемое постановление директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Напомним, что 4 февраля 2019 года подобное постановление уже было принято. Тогда С.Борисенко сообщил, что госпрограммой не предусмотрены средства на эти цели.

— По факту необходимо 220-230 тысяч рублей, финансово-экономическое обоснование подготовлено на 334 тысячи рублей, что вызвано ограниченным количеством поставщиков такой продукции, предлагающих разную стоимость. Мы вынуждены по 44-ФЗ принимать их предложения, но стоимость будет в районе 300 рублей плюс доставка, — пояснил тогда С.Борисенко.

Повторим, что данной медалью награждаются участники боевых действий в Афганистане, члены семей погибших при исполнении воинского долга в ДРА (Демократическая Республика Афганистан).