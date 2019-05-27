Этаж здания на пл.Нахимова, 3, передали в федеральную собственность

В федеральную собственность передали третий этаж здания, расположенного по адресу: пл.Нахимова, 3. Такое распоряжение, представленное директором Департамента имущественных и земельных отношений Рустэмом Зайнуллиным, принято на заседании правительства 27 мая.

— Это третий этаж здания, в котором располагается федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», решение принимается в рамках нашего взаимодействия, — прокомментировал проект документа Р.Зайнуллин.

На это губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что вместо переданного здания городу переходит строение, в котором располагаются кассы порта.

По словам Р.Зайнуллина, документы о передаче здания касс планируется подготовить в июне.