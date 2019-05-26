Севастопольцы просят снизить требования безопасности к маломерным судам

В обращении к Правительству РФ севастопольские депутаты отмечают, что маломерные суда (МС), на которых местные предприниматели оказывают туристические услуги, больше похожи на класс «прогулочные», к которым требования законодательства не так строги. И просят, в связи с этим, изменить федеральные законы в сфере транспортной безопасности, чтобы требования к МС (на которых катают туристов в Севастополе) были снижены.

По мнению разработчика документа, главы парламентского комитета по экономике Татьяны Лобач, прогулки на МС в бухтах Севастополя — это одна из составляющих туристической привлекательности города.

— Мы просим внести изменения в ряд федеральных законов в части требований безопасности. По мнению владельцев судов, они избыточны. Это 45 пунктов, выполнение некоторых из них ставит под сомнение возможность этого вида деятельности, — сказала депутат.

Проект постановления разработан на основе обращения Севастопольской региональной общественной организации «Объединение собственников маломерных судов».

Т.Лобач особенно отметила, что упрощение требований безопасности для МС в Севастополе не касается пакета безопасности по перевозке пассажиров.

«Прогулочное судно, в отличие от маломерного (используемого для предоставления аналогичных услуг), не ограничено требованием к длине и может вмещать большее количество людей. При этом на собственника маломерного судна, используемого для отдыха туристов на водных объектах в коммерческих целях, в отличие от собственника прогулочного судна возложен ряд обязанностей, исполнение которых приведет к прекращению хозяйственной деятельности [в Севастополе]», — говорится в обращении к Правительству РФ.