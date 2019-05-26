Реконструкцию центра начинают с улицы Большой Морской

В правительстве Севастополя в субботу, 25 мая, провели совещание по вопросу подготовки проекта комплексного благоустройства ул.Большая Морская, проводимого в рамках договора о сотрудничестве с властями Москвы.

Реконструкция одной из главных улиц города — от пл.Лазарева до пл.Ушакова будет включать озеленение, обустройство ливневой канализации, ремонт пешеходной сети, модернизацию сетей наружного освещения, ремонт зданий и внутриквартальных дорог.

«Сегодня мы начали обсуждение подготовки к реконструкции ул.Большая Морская, в целом дальше задача — пр.Нахимова, ул.Ленина с тем, чтобы восстановить исторический облик зданий, убрать провода, сделать хорошее освещение, привести в порядок фасады», — сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На совещании было обещано, что при подготовке проекта реконструкции обязательно учтут мнение горожан. Проведут опрос на тему, какой хотят видеть ул.Большую Морскую сами севастопольцы. Департаменту общественных коммуникаций поручено организовать эту работу максимально открыто и прозрачно. Опросы будут проводиться на официальном сайте правительства города sev.gov.ru/vote/48/ и в социальных сетях. Их результат учтут при подготовке концепции реконструкции и проведут общественное обсуждение.

В дальнейшем эти предложения используют при проектировании реконструкции всего центрального кольца: ул.Ленина и пр.Нахимова.

«Ул.Большая Морская является выдающимся архитектурным комплексом, созданным сразу после войны. Таких в стране не много, поэтому нужно сохранить и восстановить это достижение советской архитектуры 40-50-х годов. Безусловно, за это время жизнь внесла коррективы — и важно вместе с жителями обсудить, какие элементы можем изменить, какие нет. Важно найти баланс, чтобы улица вернулась в первоначальный вид, но сохранила современный комфорт для проживания», — считает присутствовавший на совещании московский архитектор, генеральный директор Архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Из 70 домов на ул.Большой Морской 50 — объекты культурного наследия. Их реконструкция будет проводиться на основании задания Севнаследия.

Здания кинотеатра, бюджетных учреждений и жилые дома отремонтируют за счет города, а собственники коммерческих объектов должны провести эту работу самостоятельно.

Договор о сотрудничестве с властями Москвы на 2019-2021 годы предполагает направление на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры Севастополя более 20 млрд рублей.