Депутаты не поддержали изменения в закон о приватизации госимущества

Этот, разработанный правительством Севастополя документ вносил уточнения по организационной форме предприятий, в которые преобразуются ГУПы в процессе приватизации, и источники финансирования этих мероприятий.

Законопроект называется «О внесении изменения в статью 11 закона «О приватизации государственного имущества города Севастополя». И гласит, что «в случае приватизации имущественных комплексов государственных унитарных предприятий города Севастополя путем преобразования в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью затраты на организацию и проведение приватизации имущества Севастополя, находящегося в хозяйственном ведении приватизируемого унитарного предприятия, осуществляются за счет собственных средств такого унитарного предприятия».

— Суть предлагаемых правительством изменений в том, что в случае приватизации государственных унитарных предприятий расходы за это возлагаются на само предприятие. Я вижу тут ряд противоречий, — выступил зампредседателя заксобрания Александр Кулагин, уверенный, что у ГУПов денег на мероприятия по приватизации нет.

Представители правительства Севастополя в зале заседаний отсутствовали, проект защитить было некому. Депутаты законопроект не приняли.