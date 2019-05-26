Дачную амнистию для севастопольцев продлят

— Данным законом мы продлеваем до 2023 года упрощенную процедуру регистрации права собственности на объекты индивидуального строительства, которые построены на участках соответствующего назначения, — рассказал зампредседателя Законодательного собрания.

Он уточнил, что в представительный орган власти поступает большое количество обращений граждан. Многие севастопольцы, в силу разных причин (связанных с оформлением документов на землю), не смогли реализовать права собственности до 1 января 2019 года.

Напомним, в этот день завершился первоначальный переходный период адаптации Севастополя и Крыма под правовое поле Российской Федерации. Позже переходный период был продлен федеральными законодателями до 2023 года.

Региональный законопроект, изменяющий закон «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя» и продлевающий «дачную амнистию» для севастопольцев, согласован с Минэкономразвития, губернатором города и юруправлением заксобрания.

Депутаты приняли его единогласно, 22 голосами 21 мая. Срок поправок для законопроекта установили минимальный — до полудня 22 мая, что может говорить о скорейшем принятии документа и во втором, окончательном чтении. Это может произойти уже на следующем заседании Законодательного собрания.