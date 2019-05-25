В Артбухте сгорели дельфинарий и сувенирные ларьки

В 7.50 от очевидца в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация о пожаре в дельфинарии в Артбухте. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария.

Спасатели сформировали четыре звена и одновременно приступили к тушению огня, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей. Из-за угрозы распространения пожара сотрудники МЧС и дельфинария провели эвакуацию двух дельфинов в безопасный бассейн.

Благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространение на смежные строения. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

К тушению пожара привлекалось 23 человека и 9 единиц техники.