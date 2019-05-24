Вымогала деньги за положительное заключение общественной экспертизы

Руководитель крымской общественной экологической организации хотела нажиться в особо крупном размере на проблеме переброски вод реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Приговором суда ей назначено условное лишение свободы и штраф в 50 тысяч рублей.

Севастопольский городской суд рассмотрел жалобу на приговор в отношении координатора Республиканской общественной организации «Крымский правозащитный и природоохранный центр развития гражданского общества «Новый Крым» Анны Белоглазовой.

Судом установлено, что женщина входила в состав экспертной комиссии по проведению общественной экологической экспертизы объекта «Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище». Ей стало известно, что между заказчиком (ГКУ «Капитальное строительство») и подрядчиком (ООО «Мосстройквадрат») возник гражданско-правовой спор, который рассматривался Арбитражным судом Севастополя.

А.Белоглазова подала заявления в суд о вступлении в дело в качестве третьего лица и попросила отложить судебное заседание. В удовлетворении просьб судом было отказано. Однако заявительница преследовала иную цель: она создавала перед подрядчиком видимость своей значимости в этом споре и возможности затянуть его рассмотрение. В ходе неоднократных звонков представителю «МСК» общественница требовала выплатить ей 2,5 млн рублей за протекцию: обещала повлиять на заказчика, организовать положительное заключение экологической экспертизы, предлагала выкупить видеозапись общественных слушаний, которую можно представить в суд в качестве доказательства — на записи якобы компроментируется ГКУ.

Представитель подрядчика просмотрел видеозапись, но ценной ее для себя не нашел. Тогда женщина перешла к угрозам, обещая передать правоохранительным органам документы, подтверждающие нарушение юридическим лицом действующего законодательства при исполнении контракта.

Бизнесмены обратились в правоохранительные органы. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента УМВД по Севастополю. Женщина была задержана сразу после получения денег. При таких обстоятельствах суд квалифицировал деяние как покушение на мошенничество в особо крупном (превышающем 1 млн рублей) размере.

В суде А.Белоглазова отрицала свою вину, но ее показания опровергались совокупностью доказательств по делу.

В результате суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тысяч рублей. На размер наказания повлиял характер преступления, данные о личности подсудимой, в том числе отсутствие судимостей, положительные характеристики, состояние здоровья.

23 мая 2019 года данный приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.