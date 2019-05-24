Все дети найдены живыми и невредимыми

25 мая — Международный день пропавших детей. Цель мероприятий в этот день — привлечь внимание общественности к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций, самовольных уходов из семей и социальных учреждений по самым различным причинам, предотвратить трагедии, связанные к такими побегами.

В настоящее время в Севастополе нет несовершеннолетних, находящихся в розыске. В 2018 году в следственное управление поступило 16 сообщений о безвестном исчезновении детей. Все дети обнаружены живыми и невредимыми, преступлений в отношении них не совершалось. 14 из них найдены в течение 2-3 часов с момента подачи заявления.

На базе отдела криминалистики СУ СК РФ по Севастополю сформирована самая полная база юных жителей, уходивших из дома или, возможно, склонных, по данным школ, к таковым поступкам.

В основном покидают дом 13-17-летние подростки. Убегают из-за конфликта с родителями. Еще одна причина — несчастная любовь и нежелание родителей вникать в проблемы молодежи. Из социальных учреждений, куда после изъятия из семей помещены дети, они убегают гулять и развлекаться, поскольку привыкли жить без присмотра родителей, предоставленные самим себе.

Масштабные поисковые мероприятия проводились следственным управлением во взаимодействии с правоохранительными органами, привлечением волонтерских и общественных организаций в июне 2018 года. Тогда в Севастополе на протяжении нескольких суток в усиленном составе велись поиски пропавшей 15-летней школьницы, которая ушла из дома, а об исчезновении дочери родители сообщили в правоохранительные органы лишь спустя несколько дней. По указанию руководителя следственного управления в короткие сроки было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ — «Убийство»). Следствие рассматривало несколько вариантов развития событий, в связи с чем поисковые мероприятия велись как на суше, так и на воде, и с воздуха. Девочка была обнаружена живой и невредимой на одной из дач в районе Килен-балки. Причина ухода — конфликт с родителями...

Еще одна юная жительница Севастополя, по факту исчезновения которой также летом минувшего года возбуждалось уголовное дело, отправилась к друзьям в Краснодар, затем через Ростовскую область в Волгоград и Москву. В день своего 18-летия девушка самостоятельно обратилась в органы полиции столицы с заявлением о прекращении ее розыска.

К сожалению, некоторые родители, столкнувшись с проявлением непростого характера в непростой переходный период, думают: остынет и вернется. Дай Бог! Но ребенок, пусть и подросток, уязвим как никто. И именно в этом возрасте и в этих обстоятельствах он может стать жертвой преступления либо несчастного случая.

Если родители будут всегда знать ответ на три вопроса – где мой ребенок, с кем и что делает, — то 99,9% неприятных случаев не наступит. Любое исчезновение ребенка связано с отступлением от этих правил. Чтобы избежать этого, офицеры севастопольского управления Следственного комитета дают родителям ряд рекомендаций и будут рады, если они не пригодятся.

Если ваш ребенок после семейного конфликта ушел из дома (после уроков не вернулся из школы):

1. Как можно скорее обратиться с заявлением в полицию или Следственный комитет.

2. Не паниковать. Восстановить хронологию событий: когда ушел, при каких обстоятельствах, какие планы были. Это будет важно для розыска.

3. Знать точное описание одежды, в которой ребенок пропал, перечень имущества, которое было при нем, исчезли ли из дома деньги.

4. Полезно знать перечень людей, с которыми ребенок общается, адреса его интернет-страничек в социальных сетях, регулярно отслеживать их на наличие новых друзей, флеш-мобов, мероприятий.

5. Если сотрудники органов предлагают сдать биологические образцы (кровь) — не нужно бояться и думать, что что-то от вас скрывают. Это стандартная процедура в ходе розыска пропавших людей.

6. Быть готовыми предоставить самый свежий фотоснимок ребенка с различных ракурсов — как крупным планом, так и в полный рост.

Самое главное, когда ребенок будет найден, не ругать его за его поступок, поскольку его действия — лишь последствия ваших с ним отношений. Еще раз отметим, что за пять лет существования следственного управления в Севастополе все пропавшие подростки найдены живыми и невредимыми. Для сотрудников Следственного комитета — это главное!

Важные телефоны для родителей

СУ СК РФ по Севастополю:

— Телефонная линия «Ребёнок в опасности», +7 (978) 936-80-51.

— Телефон доверия следственного управления: +7-(8692) 53-13-16 (круглосуточно).

— Телефон дежурного по управлению: +7 (978) 936-80-52 (круглосуточно).

УМВД России по Севастополю:

— Дежурная часть: 8 (8692) 54-64-64.

— Вызов полиции с мобильных телефонов: 102.

— Телефон доверия УМВД России по Севастополю: 8 (8692) 55-02-02.