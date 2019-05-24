В Верхнесадовом новый глава муниципалитета
Вместо Михаила Хрячкова возглавлять Верхнесадовский муниципалитет будет Елена Кравцова.
24 мая на очередной сессии Совета внутригородского муниципального образования Верхнесадовский муниципальный округ депутаты выбрали нового главу муниципалитета. Михаил Хрячков, который с 2016 года занимал должности главы Верхнесадовского муниципального округа, главы местной администрации и исполняющего полномочия председателя местного совете, досрочно сложил полномочия.
Новым главой муниципалитета большинством голосов депутаты избрали Елену Кравцову.
Справка
Кравцова Елена Сергеевна 1977 года рождения, образование высшее, замужем, двое детей. С 2014 года по настоящее время — депутат внутригородского муниципального образования города Севастополя Верхнесадовского муниципального округа, член партии «Единая Россия».