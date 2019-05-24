В Верхнесадовом новый глава муниципалитета

24 мая на очередной сессии Совета внутригородского муниципального образования Верхнесадовский муниципальный округ депутаты выбрали нового главу муниципалитета. Михаил Хрячков, который с 2016 года занимал должности главы Верхнесадовского муниципального округа, главы местной администрации и исполняющего полномочия председателя местного совете, досрочно сложил полномочия.

Новым главой муниципалитета большинством голосов депутаты избрали Елену Кравцову.

Справка

Кравцова Елена Сергеевна 1977 года рождения, образование высшее, замужем, двое детей. С 2014 года по настоящее время — депутат внутригородского муниципального образования города Севастополя Верхнесадовского муниципального округа, член партии «Единая Россия».