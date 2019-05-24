Улицы Мечникова и Симферопольскую обещают отремонтировать к июлю

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автомобильная дорога по ул.Мечникова является альтернативным проездом от ул.Пожарова до ул.Коммунистической и обеспечивает движение автомобилей от ул.Пожарова до ул.Руднева, минуя перегруженную пл.Восставших.

С 20 мая в местах ремонта появилась дорожная техника, а также рабочие с загорелыми лицами и в ярких жилетах.

— Речь идет о текущем ремонте, поэтому проекта не потребовалось. При подготовке были составлены дефектные ведомости и разработана сметная документация. Все это сделали специалисты ГБУ «Севастопольский автодор». Подрядчик обещает завершить ремонт до конца июня, — сообщил директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Валерий Васякин, на прошлой неделе он еще не был уволен.

По заверениям руководителя ООО «Дорожник» Виталия Дорофеева, заявленный срок ремонта вполне реален.

— Объект несложный, но трудоемкий, единственным пока препятствием являются самозахваты тротуаров, на которых жители окрестных домов устроили палисадники, они-то и мешают устройству там тротуарной зоны, которая также должна быть приспособлена по ширине под проезд маломобильных групп населения. Будем решать этот вопрос совместными усилиями и с заказчиком, — сказал В.Дорофеев, добавив, что, к счастью, такая проблема на ул.Мечникова существует только с одной стороны.

Руководитель также заверил, что зеленые насаждения при ремонте не будут тронуты. В этом смысле, остается надеется, что горхоз наконец-то скосит уже вовсю колосящуюся вдоль улиц траву.

Работы планируется выполнять по схеме: устройство нижнего выравнивающего, а затем верхнего асфальтобетонного слоя, полная замена бортового камня (около 4 тысяч метров), устройство тротуара с асфальтовым покрытием.

На вопрос «Севастопольской газеты» о необходимости устройства ливневой канализации В.Дорофеев ответил, что таковая не предусмотрена из-за существующего естественного уклона дороги, а в местах расположения люков (всего их 27) действия ремонтников будут определяться традиционной схемой: подъем под уровень нового асфальта.

В общей сложности, по двум сторонам ул.Симферопольской планируется уложить 2,1 км бордюра, при общей протяженности тротуара 740 м, по улице Мечникова — 1,5 км бордюрных камней на 900 метров тротуара (до выхода к ул.Пожарова).

За четыре дня рабочие уже установили 650 метров бортового камня, и такой темп производства работ подрядчик обещает сохранить.

В.Васякин пообещал, что после ремонта дорога станет более привлекательной для автомобилистов, чем до того, и на время ремонта движение перекрывать не будут.