Лица, надругавшиеся над Государственными флагами, установлены

Установлено, что в ночное время 9 мая двое злоумышленников сорвали флаги, установленные на фасадах домов № 5, 7, 27, 35 по ул.Гоголя. Проследовав к остановке общественного транспорта «Пл.Ушакова», они публично повредили сорванные флаги и выбросили их на проезжую часть.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя 15 мая возбуждено уголовное дело, которое расследуется. Уже установлены лица, которые уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст.329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.