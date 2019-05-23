«Золотой Витязь» открылся в Севастополе

На международном кинофоруме «Золотой Витязь» представлены более 180 работ из 24 стран. Организаторы фестиваля особо подчеркивают, что это высокоморальные и высоконравственные произведения.

В конкурсе — анимационные ленты, фильмы для детей, дебюты, студенческие работы, документальные, короткометражные и игровые ленты. Показы организованы с 22 по 30 мая в кинотеатрах «Моряк», «Победа» и «Москва». Вход свободный.

Кроме конкурса фильмов на фестивале запланированы творческие встречи с актерами.

За 28 лет существования фестиваль «Золотой Витязь» проводится в Севастополе уже в пятый раз.