В школе №22 третий выпуск кадетского класса

Уже завтра юноши и девушки сядут за усиленную подготовку к выпускным экзаменам, а сегодня — последнее построение по команде наставников-офицеров, последний кадетский вальс, торжественный круг по школьному двору, слезы и в последний раз надетая парадная кадетская форма…

Это уже третий выпуск кадет Следственного комитета в Севастополе. Первый профильный класс под патронатом ведомства был организован в 2015 году. Выпускники девятых классов со всего Севастополя проходят жесткий отбор — конкурс аттестатов, психологическое тестирование, физическая подготовка, изучение личностных и моральных качеств, в целом — понимание профессии. Помимо основной общеобразовательной программы офицеры следственного управления преподают кадетам профильные уроки по направлениям «Криминалистика», «Следственное дело», знакомят с нормами уголовного права и российского законодательства.

Учащиеся 11-В кадетского класса — гордость школы. Они победители всероссийских и международных олимпиад, правовых и творческих конкурсов, спортсмены, участники поисковых и патриотических слетов.

Часть выпускников отправится пробовать свои силы в Академию Следственного комитета в Москву и Санкт-Петербург. Другие ребята планируют поступать в ведущие юридические вузы страны.

К воздушным шарам, которые выпускники дружно выпустили в небо, они прикрепили бумажных голубков с заветным желанием. И мечта каждого кадета на сегодняшний день связана с успешной сдачей экзаменов и поступлением в вузы.