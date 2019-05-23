Ученые КФУ будут исследовать Мангупское городище

Проект получил от РФФИ финансирование в размере 350 тысяч рублей на год.

«В рамках этого гранта мы хотим рассмотреть отдельный аспект истории Мангупа — историю его христианской общины. Проблема в том, что есть много источников, но нет систематизированного исследования. В ходе работы мы, во-первых, попробуем завершить архитектурно-археологические обследования ряда скальных церквей Мангупа, графическая фиксация которых уже устарела, а во-вторых, обобщим материал, имеющий отношение к христианской истории Мангупа, который есть в музейных собраниях Крыма. В итоге у нас получится серия исследований, где будут выделены основные этапы христианизации Мангупа, где будет собрана общая карта, назовем ее христианской топографией Мангупского городища», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, доцента кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ им.Вернадского Валерия Науменко.

По словам историка, полученный в ходе исследования материал может стать основой для будущей монографии по истории христианского Мангупа.