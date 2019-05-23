Публичные слушания по передаче военным земель в бухте Казачья провели для галочки

В Гагаринском муниципальном округе по инициативе Департамента архитектуры и градостроительства 20 мая состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 3,0993 га на берегу моря. Участок для «размещения домов отдыха, пансионатов, кемпинга» должен стать землей для «обеспечения обороны и безопасности».

Основанием для проведения публичных слушаний стало решение Арбитражного суда Севастополя от 31 мая 2018 года (дело №А84-4917/2017), вынесенное по иску Министерства обороны РФ к ООО «Акватика-Инвест» о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок, расположенный по адресу: ул.Эпроновская, 4.

Напомним, что в октябре 2006-го Севастопольский горсовет объявил конкурс на определение арендатора земельного участка в районе мыса Херсонес для строительства пансионата, победителем которого стало ООО «Акватика-Инвест» (в списке учредителей — бывший депутат горсовета Сергей Гоголинский). В 2011 году участок приобретен «Акватикой» в собственность.

Мотивация истца — спорный земельный участок относится к землям обороны и безопасности. Наличие у ответчика права собственности на данный земельный участок препятствует истцу в регистрации его права собственности на данное имущество, а также «нарушает права Российской Федерации по распоряжению указанным имуществом, принадлежащим субъекту Российской Федерации, переданным в последующем в федеральную собственность».

Предъявляя иск, Минобороны сослалось на то, что опорный земельный участок был передан горсоветом «Акватике» незаконно, «с превышением полномочий данным органом власти», поскольку с 1997 года по 17 марта 2014 года земельный участок, занимаемый военным городком №467 в соответствии с Соглашением между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, являясь собственностью Украины, находился в аренде у РФ. Таким образом, горсовет не обладал полномочиями распоряжаться землями госсобственности (а не муниципальной собственности) и не был компетентен принимать решения по прекращению права собственности РФ и соответственно передаче его в аренду ООО «Акватика».

К участию в деле были привлечены третьи лица, в том числе Федеральное государственное казенное учреждение «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, правительство Севастополя, Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя.

Таким образом, предметом обсуждения стала территория на Маячном полуострове. В советские времена там располагалась воинская часть, собственно Херсонесский маяк и прилегающий к нему жилой поселок. Остальная территория в пределах означенного земельного участка так и не была застроена или огорожена забором.

В период новейшей истории, а именно в 2015 году, распоряжением правительства Севастополя от 20.03.2015 №195-РП «О передаче имущества, находящегося в собственности города федерального значения Севастополя в федеральную собственность» из собственности города в федеральную был передан целый ряд земельных участков, в том числе тот самый участок военного городка №467 площадью 3,0993 га (при общей площади на Маячном полуострове 194 га).

Напомним, что среди других земельных участков, переданных по данному распоряжению, оказался пляж базы отдыха «Таврида» в Батилимане, в настоящее время окончательно закрытый для свободного доступа. Последнее обстоятельство и вызвало настороженность горожан по факту передачи военным еще одного участка у моря.

Да кто вас вообще спрашивает?!

Впрочем, с самого начала слушаний представители Департамента архитектуры проинформировали немногочисленных участников, что их мнение имеет исключительно уведомительный характер и на уже принятое судебное решение никак не повлияет. Собственно, и сами публичные слушания — не более, чем проформа, соблюсти которую предписывает закон.

Людям все же выдали для заполнения анкеты и даже собрали их в конце мероприятия, но при этом сообщили, что высказанное несогласие останется только на бумаге.

Очевидность этого заявления и определило характер состоявшейся дискуссии, которая изначально не обещала быть конструктивной. Представитель Минобороны демонстрировал явную отчужденность от происходящего, а представители Департамента архитектуры не были настроены выслушивать мнения собравшихся — время-то нерабочее.

Между тем среди немногочисленных присутствующих нашлись желающие высказать свою точку зрения. Вопросы начались с требования показать на схеме границы оговариваемого участка, к чему устроители слушаний оказались не только не готовы, но и, судя по всему, сочли такой вид информирования лишней тратой времени. Практически по всем вопросам они отсылали участников слушаний на различные сайты, где якобы и можно получить ответы на все интересующие вопросы.

МО против севастопольцев?

Между тем севастопольцы (именно так обращался к участникам слушаний представитель Департамента архитектуры, призывая их к спокойствию) хотели получить конкретные ответы: что именно будет располагаться на означенной территории, какие территории скрываются за почтовым адресом — Эпроновская, 4 (фактически это адрес Казачинского дельфинария), почему данная территория потеряла статус природного заказника, варварски уничтожены краснокнижные кипарисы и туи, а на месте сельской усадьбы эллинистического периода вырыт котлован? Как именно Минобороны намерено распорядиться земельным участком, не обернется ли это полной потерей побережья для севастопольцев? Не появится ли впоследствии за огороженной территорией вместо оборонных объектов элитная госдача для высших чиновников МО? Ответов на эти вопросы так и не прозвучало.

— К сожалению, организация слушаний никакая. Мы видим, что предложенный формат общения направлен только на то, чтобы вызвать противодействие присутствующих, чтобы они написали свое несогласие на изменение целевого использования. Мы не понимаем, почему на территории Маячного полуострова уничтожаются зеленые насаждения — туи и кипарисы, и как это связано с повышением обороноспособности, — высказал свою точку зрения общественник, учредитель севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак.

— Будем надеяться, что это все для какой-то нашей безопасности и обороноспособности страны. Но практика показывает, что на землях Минобороны строится коммерческое жилье, чьи-то дачи. У нас уже полностью отняли мыс Сарыч — крымчане не могут туда попасть, закрыт Батилиман, закрывают Ласпи. Сейчас у нас отнимут весь мыс Херсонес, и тоже под видом обеспечения безопасности. Между тем вокруг этого мыса находятся уникальные подводные ландшафты с уникальным биоразнообразием нашего моря, в это место приезжают тысячи россиян. Мы против того, чтобы потерять все это! — высказал опасения президент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Вячеслав Кулешов.

Участники публичных слушаний высказались за сокращение неиспользуемых МО неликвидных земель в пользу формирования общественных пространств, комфортных для жизни человека. Ведь такова генеральная линия государственной политики. В Крыму, где количество рекреационных зон ограничено, почему-то происходит обратный процесс, сокращение общественных пространств за счет граждан и расширение военного присутствия, немотивированное техническими нормами численного состава.

Общественники также высказали намерение обратиться к министру обороны Сергею Шойгу с призывом за счет неиспользованных земель МО формировать нормальные общественные пространства для повышения качества жизни севастопольцев, военнослужащих и гражданского персонала МО, а также членов их семей. Поскольку противоположные действия возбуждают негативное общественное мнение.