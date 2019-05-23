Ищут подрядчика для восстановления лестницы на горе Митридат

Керчь получит из федерального бюджета 652 млн рублей на восстановление Большой и Малой Митридатской лестницы, сообщает RosTender.info .

Реставрация лестниц на горе Митридат, построенных по проекту итальянского архитектора Александра Дигби в 19 веке, входит в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». В 2015 году произошло частичное обрушение объекта культурного наследия, последующие восстановительные работы не исправили, а только усугубили положение.

Объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения первоочередных противоаварийных мер и реставрации лестниц. Заказчиком является Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Крыма. Заявки от участников тендера принимаются до 14 июня, а победителя назовут 21-го.

Восстановительные работы планируется завершить к октябрю 2020 года.