В Ялте только девять законных платных парковок

На территории Большой Ялты с 13 мая действуют платные муниципальные парковки. От Фороса до Гурзуфа их всего 17, сообщает отдел информационной политики администрации города.

На территории самой Ялты платных муниципальных парковок девять; в Алупке, Гурзуфе и Виноградном — по две; в Форосе и Ливадии — по одной.

Стоимость услуг на всех парковках составляет 50 рублей в час. Для льготных категорий — инвалидов 1, 2, 3-й группы, ветеранов ВОВ предусмотрены бесплатные места в количестве 10% от общего количества парковочных мест.

Обслуживанием парковок занимается МУП «ТурИнфоЦентр» ЮБК.

В иных местах на территории Большой Ялты сбор денег за парковку осуществляется незаконно. По фактам нарушений и незаконного взимания платы следует обращаться в органы внутренних дел.

Законные платные муниципальные парковки в Ялте находятся по адресам:

1. Переулок Черноморский, 3, р-н ККЗ «Юбилейный».

2. Перекресток улиц Свердлова и Дражинского (напротив Эдинбург-Тауэра).

3. Ул.Свердлова (от Эдинбург Тауэра до ул.Толстого).

4. Ул.Кирова, в районе дома №25 (магазин «Ромашка»).

5. Ул.Коммунаров (рядом с остановкой «Колоннада»).

6. Ул.Боткинская, от дома №1 до дома №7.

7. Ул.Боткинская, от дома №6 до дома №18.

8. Ул.Руданского (от ул.Руданского, 5, до ул.Карла Маркса, 4).

9. ул.Руданского (от пер.Московский в районе городской санэпидемстанции до сквера им.Шевченко).

На территории Большой Ялты есть 23 бесплатные муниципальные парковки. 14 бесплатных парковок расположены в Ялте; по одной — в Парковом, Береговом, Алупке, Ливадии; три — в Симеизе; две — в Гурзуфе.