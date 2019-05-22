В Ялте только девять законных платных парковок
На территории Большой Ялты с 13 мая действуют платные муниципальные парковки. От Фороса до Гурзуфа их всего 17, сообщает отдел информационной политики администрации города.
На территории самой Ялты платных муниципальных парковок девять; в Алупке, Гурзуфе и Виноградном — по две; в Форосе и Ливадии — по одной.
Стоимость услуг на всех парковках составляет 50 рублей в час. Для льготных категорий — инвалидов 1, 2, 3-й группы, ветеранов ВОВ предусмотрены бесплатные места в количестве 10% от общего количества парковочных мест.
Обслуживанием парковок занимается МУП «ТурИнфоЦентр» ЮБК.
В иных местах на территории Большой Ялты сбор денег за парковку осуществляется незаконно. По фактам нарушений и незаконного взимания платы следует обращаться в органы внутренних дел.
Законные платные муниципальные парковки в Ялте находятся по адресам:
1. Переулок Черноморский, 3, р-н ККЗ «Юбилейный».
2. Перекресток улиц Свердлова и Дражинского (напротив Эдинбург-Тауэра).
3. Ул.Свердлова (от Эдинбург Тауэра до ул.Толстого).
4. Ул.Кирова, в районе дома №25 (магазин «Ромашка»).
5. Ул.Коммунаров (рядом с остановкой «Колоннада»).
6. Ул.Боткинская, от дома №1 до дома №7.
7. Ул.Боткинская, от дома №6 до дома №18.
8. Ул.Руданского (от ул.Руданского, 5, до ул.Карла Маркса, 4).
9. ул.Руданского (от пер.Московский в районе городской санэпидемстанции до сквера им.Шевченко).
На территории Большой Ялты есть 23 бесплатные муниципальные парковки. 14 бесплатных парковок расположены в Ялте; по одной — в Парковом, Береговом, Алупке, Ливадии; три — в Симеизе; две — в Гурзуфе.