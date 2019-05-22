Сапун-гору взяли во второй раз

На склоне Сапун-горы 21 мая состоялась военно-историческая реконструкция «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Это уже вторая реконструкция в 2019 году, первая — традиционная — проводилась перед Днем Победы.

Новый штурм провели специально для участников военно-исторической конференции «Крым в истории России. К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков», посвященной 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В реконструкции участвовала боевая техника экспозиции музея-заповедника: самоходная артиллерийская установка СУ-76 и танк Т-34. Боевые машины двигались своим ходом, имитируя действия на поле боя.