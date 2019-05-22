На площади Нахимова отпразднуют День пограничника

Федеральная служба безопасности РФ представит образцы вооружения, техники, инсценировку действий пограничного наряда по задержанию нарушителей с приемами рукопашного боя, работу служебных собак.

С 14.00 можно будет посетить пограничные сторожевые корабли и катера на причале морвокзала. Турнир по единоборствам начнется в 14.30. Позже на сцене, установленной на площади, выступят творческие коллективы.

День пограничника в России ежегодно отмечают 28 мая.