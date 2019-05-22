Крымские мобильные операторы готовы к отмене роуминга

Операторы мобильной связи в Крыму готовы к отмене национального роуминга с 1 июня. Об этом сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых в ответ на запрос ТАСС .

Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2019 года. В конце апреля глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен, а операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.

«Операторы связи, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи на территории республики, сообщают о готовности реализовать требования <...> закона <...> в установленный законодательством срок», — говорится в ответе.

Крупные российские операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком».